Ученые нашли на дне Тихого океана "дорогу из кирпича"

Группа ученых нашла на дне Тихого океана "дорогу из кирпича", пишет LADBible. В Сети уже предположили, что это путь в Атлантиду, однако у специалистов другое мнение.

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Экипаж исследовательского судна "Наутилус" обнаружил на дне Тихого океана в районе Гавайев участок, похожий на дорогу, выложенную кирпичом. Ученные записали свое открытие на видео и опубликовали ролик в соцсетях, взбудоражив умы зрителей.

"Это дорога в Атлантиду", — предположили в комментариях. Впрочем, ясность в ситуацию внесли сами ученые. По их словам, "кирпичная дорога" — пример древней вулканической активности, когда в результате извержения многие фрагменты породы оседают на морское дно. Специалисты добавили, что вулканическая порода получила такую причудливую форму в результате множества циклов нагревания и охлаждения во время последующих извержений.