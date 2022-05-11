Ученые выяснили, что морские черепахи не знают, куда плывут

Карта перемещений морских черепах вида Eretmochelys imbricata — бисс, или настоящих каретт, — плавающих от своих гнездовий на архипелаге Чагос к местам кормления в Индийском океане, составленная австралийскими и европейскими биологами, показала, что эти черепахи часто путешествуют окольными путями при миграции даже на короткие расстояния. Это позволяет предположить, что навигационное чутье животных относительно несовершенно, легко дает сбои в открытом океане, а мнение о том, что все морские черепахи, преодолевающие сотни и тысячи километров, руководствуются врожденным чувством направления, ошибочно — по крайней мере некоторые морские черепахи просто не знают, куда же они на самом деле направляются. Статья об этом опубликована в журнале Journal of the Royal Society Interface.

По данным исследователей, черепахи в среднем преодолевали расстояние вдвое большее, чем было необходимо для достижения их целей. Так, одна особь проплыла 1306 км, чтобы добраться до острова, который находился всего в 176 км от нее, покрыв расстояние, более чем в семь раз превышающее дистанцию по прямой. Ученые пометили и отследили через спутник 22 бисс после того, как они закончили гнездование. Как правило, морские черепахи не кормятся и не гнездятся в одном и том же географическом районе. Конкретно эти животные уже пережили миграцию со своих кормовых угодий, брачный период и отложили несколько кладок яиц, прежде чем начали готовиться к обратному путешествию. Ведущий автор статьи, профессор Грэм Хейс из австралийского Университета Дикина, уверен, что если бы черепахи были идеальными навигаторами, они, вероятно, путешествовали бы прямыми путями от мест гнездовий к местам кормления.

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"Те черепахи, которых мы отслеживаем, скорее всего, не ели уже четыре или пять месяцев",

— пояснил он.