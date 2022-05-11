Тайна корабля-призрака, которая не дает покоя ученым

В начале 1950-х годов на весь мир прогремела загадочная история корабля SS Ourang Medan («Человек из Медана»). Но существовал ли он на самом деле, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Корабль-призрак» Кадр из фильма «Корабль-призрак»

В июле 1947 года несколько кораблей и станций прослушивания приняли странный сигнал о помощи с неизвестного судна. Расшифровка сообщения гласила: «Все офицеры, в том числе капитан, мертвы в штурманской рубке и на мостике. Вероятно, мертва вся команда». Дальше шла непонятная череда точек и тире, а вот конец радистам расшифровать удалось: «Я умираю», — передавал неизвестный с другой стороны линии.

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Связисты определили предполагаемое место отправки сообщения. Ближайшим к нему оказалось американское торговое судно Silver Star, капитан которого немедленно приказал команде проложить курс и готовиться к спасательной операции. В районе поисков действительно нашли дрейфующее голландское судно «Человек из Медана». Оно встретило прибывших на борт спасателей гробовой тишиной. Матросы и офицерский состав корабля оказались мертвыми, радиста, передавшего SOS, нашли в радиорубке — после смерти он все еще сжимал в руках телеграф. По словам спасателей, никаких видимых повреждений на трупах не было, однако они уверяли, что лица членов экипажа были обращены к небу и искажены муками, за что американские моряки и прозвали судно «Корабль смерти».

Экипаж Silver Star решил прекратить дальнейшее исследование «Человека из Медана» и отбуксировать его в ближайший порт. Однако стоило только спасателям перебраться на свое судно и натянуть тросы, как из трюма корабля начал идти густой дым, а потом раздался мощный взрыв. Корабль раскололся и стал быстро тонуть. Спасательная операция закончилась безрезультатно.

А бы ли корабль на самом деле?

Спустя 60 лет историей корабля-призрака заинтересовались американские исследователи. Но они с удивлением обнаружили, что инцидент с «Человеком из Медана» был крайне плохо зафиксирован, а единственным документом, подтверждающим подлинность этой истории, стала брошюра, изданная Береговой охраной США в 1952 году. В ней были опубликованы свидетельства моряков, поднимавшихся на борт «Корабля смерти».

Как оказалось, архивы США подтверждали существование судна Silver Star, участвовавшего в спасательной операции. Но вот найти документальные подтверждения существования голландского судна «Человек из Медана» оказалось не так-то просто, что вызвало сомнения у специалистов по поводу подлинности истории корабля-призрака.

Что случилось с кораблем?

Публициста Отто Мильке считал, что «Человек из Медана» перевозил на борту опасный груз из цианистого калия и нитроглицерина. Оба вещества представляют огромную опасность при контакте с соленой морской водой. По его мнению, на судне произошла утечка ядовитого газа, который и убил команду, а потом нитроглицерин окончательно «похоронил» все улики вместе с самим кораблем. Другие специалисты также не исключали, что на борту судна было и другое химическое оружие.

Одни исследователи утверждали, что на корабле начался пожар, в результате которого экипаж отравился угарным газом, а сам «Человек из Медана» затонул. другие же предполагали воздействие на моряков мощного ультразвука, который может возникать в толщах океана и убивать людей