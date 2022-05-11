Как королева Елизавета II спасла Гагарина от неловкости

Сейчас довольно трудно проверить, на сколько эта история правдива и никем не додумана, но рассказывали о ней многие.

Фото: риа новости риа новости

После своего полета в космос Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Весь мир мечтал увидеть лично первого человека, побывавшего в космосе, королева Елизавета и ее супруг не стали исключением. Одним из мест для его посещения в рамках турне стал замок английской королевы - туда он был приглашен на ланч.

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Любой прием у королевы - это всегда строго протокольное мероприятие, все гости замка непременно информируются о правилах посещения Букингемского дворца и общения с королевской семьей - все должно проходить в рамках особого королевского этикета. Юрий Гагарин не смог соблюсти все эти правила, однако ему удалось избежать неловкости благодаря воспитанности и находчивости британской королевы.

Во время ланча, как рассказывает история, Гагарин достал из своей чашки с чаем лимон и съел его, что совершенно не позволительно с точки зрения этикета. Все присутствующие на приеме, заметившие это, ужаснулись и замерли в тревожном ожидании - как же отреагирует Елизавета? А она, дабы не ставить уважаемого гостя в неловкое положение, достала ложечкой лимон из своей чашки и повторила действие космонавта, тем самым разрядив накалившуюся обстановку. "Чай по-гагарински" - отметила сама королева.

Помимо этого момента, говорят, королева простила Гагарину и тот факт, что он дотронулся до ее ноги под столом - так он хотел убедиться, что происходящее - реально и он, в действительности, сидит за одним столом с настоящей королевой. Елизавета даже сама предложила сфотографироваться с космонавтом - это тоже выходит за строгие рамки протокола. Все это сама Елизавета объяснила тем, что очарование Юрия Гагарина было безграничным, он казался ей очень милым человеком.