Как королева Елизавета II спасла Гагарина от неловкости

Сейчас довольно трудно проверить, на сколько эта история правдива и никем не додумана, но рассказывали о ней многие.
После своего полета в космос Юрий Гагарин отправился в мировое турне. Весь мир мечтал увидеть лично первого человека, побывавшего в космосе, королева Елизавета и ее супруг не стали исключением. Одним из мест для его посещения в рамках турне стал замок английской королевы - туда он был приглашен на ланч.
Любой прием у королевы - это всегда строго протокольное мероприятие, все гости замка непременно информируются о правилах посещения Букингемского дворца и общения с королевской семьей - все должно проходить в рамках особого королевского этикета. Юрий Гагарин не смог соблюсти все эти правила, однако ему удалось избежать неловкости благодаря воспитанности и находчивости британской королевы.
Во время ланча, как рассказывает история, Гагарин достал из своей чашки с чаем лимон и съел его, что совершенно не позволительно с точки зрения этикета. Все присутствующие на приеме, заметившие это, ужаснулись и замерли в тревожном ожидании - как же отреагирует Елизавета? А она, дабы не ставить уважаемого гостя в неловкое положение, достала ложечкой лимон из своей чашки и повторила действие космонавта, тем самым разрядив накалившуюся обстановку. "Чай по-гагарински" - отметила сама королева.
Помимо этого момента, говорят, королева простила Гагарину и тот факт, что он дотронулся до ее ноги под столом - так он хотел убедиться, что происходящее - реально и он, в действительности, сидит за одним столом с настоящей королевой. Елизавета даже сама предложила сфотографироваться с космонавтом - это тоже выходит за строгие рамки протокола. Все это сама Елизавета объяснила тем, что очарование Юрия Гагарина было безграничным, он казался ей очень милым человеком.
Однако теперь уже многие опровергают, что история с лимоном действительно случилась с Гагариным. Некоторые утверждают, что подобное и впрямь случалось, однако вместо советского космонавта, перед Елизаветой был капитан-лейтенант Ветошкин, и дело происходило после Второй мировой войны.