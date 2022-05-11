Как один человек смог угнать Боинг и пропасть

Американский преступник под псевдонимом Д. Б. Купер в 1971 году не только захватил самолет и получил за него выкуп, но и скрылся от сотрудников правоохранительных органов. Спустя 45 лет ФБР официально закрыли дело, так и не раскрыв его. Кем же был неуловимый злоумышленник, читайте в материале «Рамблера».

Фото: U.S. Federal Bureau of Investigation U.S. Federal Bureau of Investigation

В ноябре 1971 года неизвестный преступник захватил Boeing 727-51 авиакомпании Northwest Orient Airlines, следовавший из Портленда в Сиэтл. Получив выкуп в 200 тысяч долларов угонщик выпустил пассажиров, заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах на северо-восток от Портленда, прихватив деньги, тайну о своей личности, и оставив вопросы, на которые до сих пор не смогли найти ответы.

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Из-за журналистской ошибки угонщик стал известен как Д. Б. Купер — на первых этапах расследования полиция проверяла на причастность к преступлению жителя Орегона с таким именем.

В деле буквально не было никаких зацепок, однако через три недели после инцидента в редакцию «Лос-Анджелес Таймс» пришло письмо от предполагаемого злоумышленника.

«Я вовсе не современный Робин Гуд. К несчастью, мне осталось жить лишь четырнадцать месяцев. Угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни... Я не сомневался, что меня не поймают. Я уже несколько раз летал на различных маршрутах. Я не собираюсь залегать на дно в каком-нибудь старом, затерянном в лесной глуши городишке. И не подумайте, что я психопат: за свою жизнь я не получил даже штрафа за неправильную парковку»,

— писал неизвестный, чью личность также не удалось установить.

Послание не помогло в расследовании загадочного преступления. По итогам работы появилось две основные версии, которые отрабатывали ФБР и полиция, однако обе имели изъяны.

Одна из них гласила, что Купер погиб после небезопасного трюка, вторая — преступник успешно приземлился и скрылся с деньгами. Правда, дальше теории дело не продвинулось, правоохранительные органы зашли в тупик.

В 2011 году женщина по имени Марла Купер заявила в полицию, что именно ее дядя Линн Дойл Купер угнал самолет, но на тот момент ее родственник был давно мертв. В ФБР так и не смогли доказать его виновность. Сотрудники бюро взяли его отпечатки и ДНК, но не подтвердили совпадение с пассажирами самолета.