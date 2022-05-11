Британец заявил права на рекордный выигрыш в лотерею

Обладатель крупнейшего выигрыша в лотерею в истории Великобритании заявил в среду права на приз в размере 184,3 млн фунтов ($227 млн). Об этом сообщила газета Daily Mail.

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Как проинформировало издание, человек, имя которого не называется, представил 11 мая свой билет, в котором он сумел угадать все семь цифр лотереи EuroMillions - три, 25, 27, 28 и 29 и два счастливых звездных номера - четыре и девять. По действующим правилам, после того, как выигрыш будет подтвержден и выплачен, новоявленный миллионер примет решение, хочет ли он, чтобы страна узнала его имя. Если же он решит не раскрывать свои данные, то в прессе не появится даже информация по поводу того, в какой части страны был приобретен счастливый билет.

Daily Mail посчитала, что человек, сорвавший джекпот во время проведенного во вторник розыгрыша, войдет в число тысячи самых богатых жителей Великобритании, а его состояние превысит размер средств на счетах таких известных музыкантов, как, например, Эд Ширан, Робби Уильямс или сэр Том Джонс.

Сумма нынешнего выигрыша немного не дотянула до того, чтобы стать рекордной в истории EuroMillions. В октябре 2021 года жительница Французской Полинезии стала богаче на €220 млн ($231 млн по сегодняшнему курсу, или $253 млн по курсу на тот момент).