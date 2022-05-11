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1 час назад

Невеста запретила приходить подруге на свадьбу и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Жюстин Моррис стала популярна в сети после того, как записала ролик в TikTok, в котором рассказала, что запретила подруге приходить на свадьбу из-за ее беременности и отменила приглашение. Об этом сообщает The Sun.

Невеста запретила приходить подруге на свадьбу из-за беременности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам невесты, она обрадовалась беременности подруги, но считает, что свадьба не лучшее место для маленького ребенка. Моррис и ее жених запланировали пышные недельные торжества в 2023 году во французском замке с большим количеством гостей.

Она попросила совета у пользователей TikTok, чтобы убедиться, что приняла правильное решение, однако не получила ожидаемой поддержки. Ее ролик вызвал ожесточенные споры в социальной сети.

Один человек написал:

«Честно говоря, если бы я был на ее месте и увидел этот ролик, учитывая, что вы даже не поговорили лично об этом, я бы, наверное, даже не пришел на свадьбу, не говоря уже о том, чтобы остаться друзьями».

Другой пользователь прокомментировал:

«Пусть она сама решит, подходит ли это место для ее ребенка».

После того как Моррис столкнулась с недружелюбием в комментариях, она написала, что поговорила с подругой. Та сказала, что возьмет на свадьбу ребенка. Они договорились, что девушка будет жить не в замке, а в другом месте, которое оплатит жених и невеста.

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