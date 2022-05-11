Блогерша уличила магазины в обмане покупателей в примерочных

25-летняя юзерша провела эксперимент, запечатлев на камеру себя во время примерки одежды в магазине. В процессе девушка продемонстрировала, как мягкий свет, ракурс и качество зеркала визуально визуально делают фигуру совершеннее.

«Розничные магазины часто хитрят с зеркалами и освещением, чтобы покупатель чувствовал себя стройнее в их одежде. Зачастую то, что вы видите в отражении, не является правдивым»,

На размещенных снимках фитнес-эксперт позировала в облегающем платье из ярко-розового трикотажа с разрезами по бокам. На кадре, сделанном при мягком свете, тело выглядело стройными и без недостатков. Затем модель сфотографировалась в другом зеркале при резком освещении, которое за счет теней подчеркнуло округлый живот и рельеф фигуры.