Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
2 часа назад

Блогерша уличила магазины одежды в обмане покупателей в примерочных

Lenta.ru

Блогерша и фитнес-эксперт Бри Ленеган из Квинсленда показала обратную сторону идеальных фотографий в примерочных. Ее наблюдениями заинтересовалась редакция Daily Mail.

Блогерша уличила магазины в обмане покупателей в примерочных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя юзерша провела эксперимент, запечатлев на камеру себя во время примерки одежды в магазине. В процессе девушка продемонстрировала, как мягкий свет, ракурс и качество зеркала визуально визуально делают фигуру совершеннее.

Таким образом Ленеган уличила ретейлеров в обмане покупателей в примерочных.

«Розничные магазины часто хитрят с зеркалами и освещением, чтобы покупатель чувствовал себя стройнее в их одежде. Зачастую то, что вы видите в отражении, не является правдивым»,

— заметила австралийка.

На размещенных снимках фитнес-эксперт позировала в облегающем платье из ярко-розового трикотажа с разрезами по бокам. На кадре, сделанном при мягком свете, тело выглядело стройными и без недостатков. Затем модель сфотографировалась в другом зеркале при резком освещении, которое за счет теней подчеркнуло округлый живот и рельеф фигуры.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители