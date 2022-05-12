«ГМО-дети»: что на самом деле с ними не так

Не успели стихнуть споры вокруг генномодифицированных животных и растений, как ученый-генетик из Китая Хэ Цзянькуй заявил в конце 2018 года о рождении двух девочек-близнецов, в чей генный код он вмешался. Это позволило получить здоровых детей от матери, инфицированной ВИЧ.

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Как это происходит

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Сам ученый, несомненно, гордится собственной работой, о результатах которой он рассказал на международной конференции генетиков в Гонконге. Реакция последовала негативная — ряд ученых выступил с осуждением подобной практики, а китайские власти посадили ученого под домашний арест, он охраняется дюжими мужчинами, которых не удалось идентифицировать.

«Процесс изменения гена пока является экспериментальным, он по-прежнему связан с незапланированными мутациями, способными рано или поздно вызвать генетические проблемы, включая развитие рака»,

— сообщил ВВС профессор Савулеску.

Руководство Южного университета науки и технологии в Шэньчжэне, где работал Цзянькуй, заявило, что ничего не знало об экспериментах и ученый действовал на свой страх и риск. Руководство университета начало собственное расследование. Никто не слушает самого Хэ Цзянькуя, заявляющего о добрых намерениях и открывающихся перспективах детей, которые раньше были обречены.

Как сообщает ВВС, в методе, примененном китайским генетиком, нет ничего нового. Технология CRISPR-Cas разработана несколько лет назад, она позволяет редактировать ДНК, убирая из генов необходимые участки. Технология довольно проста и распространена во многих биолабораториях мира. Более того, в 2018 году именно за открытия в сфере направленной эволюции получена Нобелевская премия по химии. Смущает научный мир и то, что ни сами младенцы, ни их родители до сих пор так и не явлены миру, что ставит под сомнения достижение Хэ Цзянькуя.

Следующая ступень эволюции?

Вместе с тем околонаучные издания и сайты начали развивать тему ГМО-детей, сравнивая их с ГМО-растениями в том смысле, что можно получать потомство с заранее заданными параметрами, не только устойчивое к тем или иным заболеваниям, но и улучшенное по сравнению с ныне живущим человечеством. Например, доктор медицины Бен Линч, специалист в области генных аномалий, в своей книге «Грязные гены. «Большая стирка» для вашей ДНК» указывает, что за время эволюции накопилось много генного мусора, дающего сбои. По мнению Линча, чистить гены необходимо подобно тому, как мы стираем или подвергаем химчистке нашу одежду. Перспективы открываются головокружительные — если генная модификация человеческих эмбрионов будет узаконена, можно будет побороть целый список ныне неизлечимых болезней, связанных с генетикой, от сахарного диабета до синдрома Дауна. Цвет волос или глаз — это пустяки, речь идет о гораздо более серьезных вещах. Фактически это будет новый виток эволюции, освобождающий человека от наследия слепой игры природы и накопленных тысячелетиями ошибок в ДНК. Можно будет задать любые свойства будущему человеку, сделав его морозоустойчивым или, например, переносящим спокойно высокое давление и недостаток кислорода.