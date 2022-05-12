Москвичи вспомнили популярный в СССР способ общения с соседями под фотографией, опубликованной в Телеграм-канале «Старая Москва». На снимке изображен балкон одной из столичных многоэтажек.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сейчас это сложно представить, но раньше в Москве можно было выйти на балкон, чтобы пообщаться с соседями или прохожими», — подписали снимок авторы сообщества и получили массу откликов со стороны подписчиков.

«Мы знали всех жителей не только своего дома, но и двора, а также многих в районе. Люди здоровались друг с другом на улице», «Было прикольно. Еще тогда во дворе сушили белье и выбивали паласы», «Некоторые не только общаться на балкон выходили, но и зарядку по утрам делать», «Я любила мыльные пузыри с балкона пускать, а бабушка часто с соседкой напротив переговаривалась или вязала в креслице», — поделились воспоминаниями фолловеры сообщества.

Кто-то из комментаторов вспоминал свои детские проказы. По словам одного из них, в детстве с балконов обливали прохожих, кидали куриные яйца, картошку и наполненные водой пакеты. Другой рассказал о бомбе-оригами из бумаги, в которую можно было налить воды и быстро сбросить.