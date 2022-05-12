Как потные ноги спасли пассажиров самолета от катастрофы

22 декабря 2001 года самолет авиаперевозчика American Airlines летел из Парижа в Майами. Полет проходил штатно. Но только до того момента, пока в салоне пассажиры не почувствовали запах гари. Как особенность физиологии спасла целый лайнер от неминуемой беды, расскажет “Рамблер”.

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Ричард Колвин Рид занял место у окна. Сначала он не привлекал к себе никакого внимания. Но когда пассажиры стали жаловаться на запах гари, а стюардесса решила самостоятельно осмотреть борт лайнера, все внимание оказалось приковано к странному мужчине. Он все еще сидел у окна. И практически в отчаянии пытался развести огонь, уничтожая спичку за спичкой.

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Стюардесса сделала замечание странному пассажиру и пошла дальше по салону. Но Ричард не унимался и продолжал свои попытки. Вот только теперь он не просто чиркал спичкой, а пытался поджечь собственный ботинок. Бортпроводница схватила его, завязалась потасовка. Странного пассажира скрутили и связали тем, что попалось под руку: шнурами от наушников, ремнем безопасности, пластиковыми наручниками.

Самолет запросил экстренную посадку в международном аэропорту в Бостоне. Там сотрудники полиции штата Массачусетс взяли мужчину под стражу. Выяснилось, что Рид – террорист.

Кадр из видео

Мужчина признался агентам ФБР, что сам сделал обувь, которая могла стать причиной катастрофы. В кроссовках Ричарда, которые он пытался поджечь, было спрятано около двухсот граммов взрывчатого вещества. Саперы впоследствии определили, что сдетонировавшая бомба могла бы пробить дыру в фюзеляже самолета и привести к его падению.

Federal Bureau of Investigation/commons.wikimedia.org

4 октября 2002 года Рид признал себя виновным по восьми статьям обвинения, связанным с терроризмом. Судья приговорил его к пожизненному заключению в одной из федеральных тюрем США.

Но почему “гениальный” план Рида не сработал? Все дело в физиологии.

Ричард Рид должен был вылететь в Америку 21 декабря. Но сотрудники службы безопасности аэропорта не пропустили его на борт – сочли подозрительным. Однако в ходе досмотра ничего необычного при пассажире не нашли. Ричард получил разрешение вылететь следующим утром. Пока он ждал свой рейс, жутко нервничал и – как следствие – интенсивно потел. Да и погода в декабре была слишком сырой. Так что вероятнее всего, фитиль самодельного взрывного устройства не зажегся, потому то промок.