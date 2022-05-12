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2 часа назад

В музее найдены утконос и ехидна, перевернувшие представления о млекопитающих

Газета.Ru

В запасниках Музея зоологии Кембриджского университета обнаружены 150-летние экземпляры утконоса и ехидны, в свое время послужившие для британских естествоиспытателей доказательством, что некоторые млекопитающие действительно откладывают яйца. Этот факт тогда многое перевернул в науке XIX века и послужил одним из важнейших доводов в пользу теорию эволюции, пишет портал Phys.org.

Найдены перевернувшие представления о млекопитающих утконос и ехидна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эта уникальная коллекция не была каталогизирована музеем, поэтому до недавнего времени обычные сотрудники просто не знали о ее существовании. Необычная находка была сделана, когда Джек Эшби, помощник директора музея, изучал коллекцию при написании новой книги об австралийских млекопитающих.

"Одно дело читать статьи XIX века о том, что утконосы и ехидны действительно откладывают яйца. Но иметь перед глазами физические объекты, связывающие нас с этим открытием, сделанным почти 150 лет назад, довольно удивительно",

— говорит Эшби.

Европейцы впервые столкнулись с утконосами и ехиднами в 1790-х годах, до того времени они были уверены, что все млекопитающие рождают живых детенышей. Вопрос о том, откладывают ли некоторые млекопитающие яйца, стал тогда одним из величайших вопросов зоологии XIX века и вызвал горячие дискуссии в научных кругах. Недавно обнаруженная коллекция, состоящая из маленьких баночек, представляет собой результат важной экспедиции, направленной на разрешение этой загадки.

При финансовой поддержке Кембриджского университета, Королевского общества и британского правительства в Австралию в 1883 году был отправлен Уильям Колдуэлл. С помощью большой группы австралийских аборигенов он собрал около 1400 образцов, относящихся к предмету разбирательств, а в 1884 году его группа в конце концов нашла ехидну с яйцом в сумке и утконоса с одним яйцом в гнезде и еще одним, которое вот-вот должно было быть отложено.

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