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56 минут назад

Как на Кремле появились рубиновые звезды

Дарья Амосова

Шпили пяти башен Московского Кремля — Боровицкой, Троицкой, Спасской, Никольской и Водовзводной — украшают красные пятиконечные звезды. Огромные (около 3, 5 м в размахе лучей) украшения изготовлены из рубинового стекла.

Красные звезды появились на Кремле с приходом советской власти. «Красная звезда — звезда счастья всех бедняков, крестьян и рабочих», писали в агитационных листовках большевиков. Красный — цвет коммунизма, а пять лучей символизировали пять материков, которые надеялись объединить совместным общественным строем.

Звезды заменили золотистых двуглавых орлов: те «сидели» на верхушках башен с начала XVII века. Украшения установили в 1935-1937 годах на четырех башнях, помимо Водовзводной. Изначально они были золотыми, с серпом и молотом, декорированными самоцветами. Но камни и позолоченный металл быстро тускнели.

В начале 1946 года звезды обновили: теперь конструкция состояла из красного, белого и двух прозрачных стекол. Благодаря лампочке изнутри, звезды выглядят рубиновыми; однако без подсветки красное стекло выглядит черным.

commons.wikimedia.org

В 2015 году лампы накаливания заменили на металлогалогеновые лампы, а также, впервые с 1946 года, лампы вымыли изнутри. Москвичи отметили, что звезды стали сиять ярче.

Рубиновые звезды подсвечиваются красным светом днем и ночью. Выключались они по трем случаям: во время технических работ, Великой отечественной войны из соображений безопасности и во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». Режиссер Никита Михалков лично попросил президента Б. Н. Ельцина о такой услуге.

Еще больше об истории красных звезд рассказал пользователь TikTok @gvmakey. Ролик набрал 110 тысяч просмотров и 11 тысяч комментариев.

Ранее Рамблер показывал, как россиянка живет в автодоме посреди тайги.

Истории,Видео,Никита Михалков,
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