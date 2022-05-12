Мужчина спас из горящей машины кольцо и сделал предложение

Бруклинн Стивенс и ее возлюбленный Майерс Харт ехали на автомобиле и услышали громкий хлопок. Харт свернул на обочину, чтобы проверить, что случилось. Неожиданно машину охватило пламя.

«Был громкий взрыв. Я думаю, взорвался бачок радиатора, и жидкость разлетелась под капотом. Все это загорелось», — рассказал мужчина. Влюбленные и лучшая подруга Стивенс смогли эвакуироваться из машины. После этого американец осознал, что в автомобиле осталось помолвочное кольцо. Извлечь украшение не представлялось возможным. «Все, что нам оставалось делать — молиться о том, чтобы кольцо сохранилось после пожара»,

«Мы начали просеивать пепел и нашли оплавленный футляр. Я открыл его и увидел, что кольцо выглядит как новое. Это было настоящее чудо»,

Харт решил, что это подходящий момент, чтобы сделать возлюбленной предложение. Он попросил одного из пожарных снять этот момент на видео, после чего опустился перед Стивенс на одно колено. Его возлюбленная рассказала, что кольцо было еще теплым от огня, когда Харт надел его ей на палец.