В каких случаях ставят памятники вдоль дорог

Если вы выезжали на мшине за пределы больших городов, то вы могли видеть на обочинах большое количество памятников. Это и кресты с венками, и мраморные плиты с фотографиями. Зрелище не из приятных, но таких памятников довольно много в разных регионах России. В материале “Рамблера” — о том, в каких случаях предусмотрена эта практика, и зачем она нужна.

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Такие памятники называются кенотафы (в переводе с древнегреческого “пустая могила”) — памятные мест, где нет захоронения человека. Как правило, их ставят около места, где произошло ДТП со смертельным исходом. Появляться они начали еще в СССР, это связывают с тем, что тогда у большого процента людей появились деньги на собственные автомобили, они передвигались по городам, и случалось больше происшествий на разных трассах.

В истории подобная традиция появилась еще во времена язычества. Тогда подобные кенотафы ставили на месте гибели знати или воинов. Как правило, это было связано с тем, что тело человека не могли найти, а память о нем все-таки хотели увековечить. Так и появились кенотафы.

Люди, погибшие в ДТП, в соответствии с законом, похоронены на кладбище. Для того, чтобы увековечить память, их родные и близкие люди ставят подобные мемориалы вдоль дорог. Главная цель установки такого памятника — увековечить память о человеке.

Мнение православной церкви на этот счет очень разнятся. Какие-то священники утверждают, что чтить память людей нужно исключительно на кладбище, так как это — наилучшее место для того, чтобы выразить скорбь. Другие говорят, что если родным и близким погибшего легче при постройке памятника, то они могут чтить его память и таким образом.