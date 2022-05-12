Леди Бабушка: самый загадочный свидетель убийства Кеннеди

Личность женщины, которую в прессе окрестили Леди Бабушкой, возможно, снявшей на камеру убийство Джона Кеннеди, до сих пор не дает покоя специалистам. Кем же была самая загадочная свидетельница одного из самых громких убийств XX века, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Walt Cisco, Dallas Morning News Walt Cisco, Dallas Morning News

Выстрелы в Далласе раздались 22 ноября 1963 года. Первые минуты после покушения на 35-го президента США Джона Кеннеди вокруг царил настоящий хаос: очевидцы в панике бежали, падали на землю, прикрывая голову руками, а те, кто не поддался истерии, снимали происходящее на камеры. Одной из них была некая женщина, которую после в СМИ окрестили Леди Бабушка из-за нетипичной для американки одежды. Она была закутана в платок, напоминающей головные уборы русских женщин пожилого возраста. Очевидица фотографировала происходящие вокруг нее события, когда окружающие ее люди бросились врассыпную, а после слилась с толпой. После инцидента полиция обратилась к населению с просьбой предоставить любую информацию о таинственной незнакомке, потому что с ее ракурса можно было снять не только окно, откуда якобы стрелял убийца, но и холм, на котором, вероятно, мог быть и второй снайпер.

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Однако никаких сведений о женщине так и не было предоставлено, да и сама она не явилась в правоохранительные органы.

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Кем же была самая загадочная свидетельница убийства Кеннеди?

Фанаты конспирологических теорий уверены, что Леди Бабушка была женой перебежчика из КГБ Юрия Носенко, который якобы курировал Ли Харви Освальда, когда тот жил в СССР. Однако серьезных подтверждений этой версии не существует.

За прошедшие годы несколько женщин пытались выдать себя за таинственную незнакомку, которую называли одной из самых важных свидетельниц убийства Джона Кеннеди. По распространенной версии, ею могла быть танцовщица Беверли Оливер, которая сама сделала шокирующее признание в 1970 году. Однако многие посчитали слова девушки ложью. Никаких доказательств Беверли Оливер так и не предоставила, ограничившись голословным заявлением.

Justin Newman

Но вот, что интересно: Оливер работала в стриптиз-клубе, который принадлежал Джеку Руби (Джейкоб Рубинштейн), прославившемуся тем, что 24 ноября 1963 года застрелил в полицейском участке подозреваемого в убийстве президента США Ли Харви Освальда. Беверли же рассказывала, что за две недели до роковых выстрелов именно Руби представил ей своего друга Ли.