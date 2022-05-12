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13 минут назад

Как избежать неудач в пятницу 13-е

Вечерняя Москва

Близится пятница, 13-е. С древних времен этот день принято считать несчастливым. Люди, склонные к суевериям, ожидают в это время мелких неприятностей, а то и столкновений с нечистой силой. «Вечерняя Москва» узнала, чего ждать в этот день и чем обосновано такое отношение к нему.

Как избежать неудач в пятницу 13-е
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В пятницу, 13-го, могут произойти ссоры с близкими и друзьями, предупреждает ясновидящая Арина Ласка. Злость, которая долго копилась в человеке, неожиданно может выйти наружу.

"Чтобы избежать этого, необходимо настроить себя на взаимодействие с природой, в духовном плане успокоиться, — советует ясновидящая. — Также в пятницу, 13-го, желательно остаться наедине с собой, чтобы не выплеснуть на окружающих негативную энергию. Кроме того, притянуть неудачу может и психологический настрой человека".

По словам кандидата психологических наук Натальи Искры, к мыслям о плохом чаще всего приводит суеверность. Зачастую она формируется еще в детстве.

"Склонность к суевериям возникает оттого, что человек сомневается в себе. Ему проще думать, что за его жизнь отвечает не он сам, а кто-то другой или что-то другое, — поясняет психолог. — Если взращивать уверенность в себе, необходимость веры в сверхъестественное отпадет".

По одной из версий, с появлением суеверия в отношении пятницы, 13-го, связаны исторические события, произошедшие в пятый день недели, 13 октября, 1307 года. В это время французский король Филипп IV арестовал членов ордена тамплиеров, которых обвинил в богохульстве, отречении от Христа, культе дьявола.

"После этого орден был распущен, — рассказывает Арина Ласка. — Многих арестованных подвергли пыткам, потом казнили. А семь лет спустя в Париже заживо сожгли последних членов духовно-рыцарского ордена".

По легенде, перед смертью магистр ордена тамплиеров де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов.

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