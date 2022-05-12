7 животных, названных в честь знаменитостей

Ученые постоянно открывают множество видов новых животных. Разумеется, им приходится придумывать для особей новые «имена». И иногда вдохновителями для новых названий становятся мировые знаменитости. О некоторых животных, названных в честь звезд, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Andreas Kay/Flickr Andreas Kay/Flickr

Оса Шакиры (Aleiodes shakirae)

Eduardo Mitio Shimbori, Scott Richard Shaw

В честь знаменитой певицы этих ос, обитающих в восточной части Анд, назвали за то, что они танцуют. Исследователи заметили, что личинки этих ос, погибая, вращаются и трясутся, словно танцуют.

Рачки Элтона Джона (Leucothoe eltoni)

Открывшему этот вид рачков-бокоплавов доктору Джеймсу Томасу их лапки напомнили ботинки Элтона Джона в одном из клипов. Исследователь, обожающий музыку, не задумываясь, решил назвать этих рачков в честь певца. Обнаружен этот вид в коралловых рифах Индонезии и Филиппин.

Жук Кейт Унслет (Agra katewinsletae)

Биолог Терри Эрвин, обнаруживший этого жучка, дал ему имя актрисы из-за ее роли в знаменитом фильме «Титаник». Таким образом он хотел привлечь внимание к возможному исчезновению этого вида насекомых, проведя аналогию с затонувшим судном.

Краб-паук Тоби Магуайра (Maguimithrax)

Представители этого вида, обитающего на Карибах и юге Флориды, достигают веса в 2 килограмма и имеют паучьи лапки. Названы в честь актера, который первым сыграл человека-паука.

Кролик Хью Хефнера (Sylvilagus palustris hefneri)

Tomfriedel/birdphotos.com

Подвид болотного кролика, обитающего на юго-востоке США, назван именем основателя журнала Playboy. Эти кролики находятся под угрозой вымирания, а Хью Хефнер часто делал пожертвования в фонд охраны редких видов кроликов.

Паук Анджелины Джоли (Aptostichus angelinajolieae)

Ученые, обнаружившие этот вид пауков, обитающих в песках Калифорнии, дали им название в честь актрисы, желая отблагодарить ее за работу посла доброй воли в ООН.

Лягушка принца Чарльза (Hyloscirtus princecharlesi)