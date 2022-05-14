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52 минуты назад

Тайна пропавшего рейса 914, которую не разгадали до сих пор

Мария Каткова

Существует легенда о самолете, который пропал на 37 лет, а потом вновь улетел. Эту загадку не могут разгадать до сих пор, но скептики относятся к этой информации как к газетной утке. Несмотря на это, многие люди продолжают верить и пытаются найти объяснение происходящему. О том, что случилось с рейсом 914 — в материале “Рамблера”.

Тайна пропавшего рейса 914, которую не разгадали до сих пор
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Контекст

В 1955 году рейс 914 выполнял перелет из Нью-Йорка в Майами. После набора высоты, через три часа, во время полета над Атлантическим океаном связь с бортом была потеряна. Сразу же начала отрабатываться версия о крушении самолета, но ни обломков, ни каких-либо других следов не было найдено. В итоге самолет так и остался пропавшим без вести, а всех пассажиров уже посчитали погибшими. На борту было 57 пассажиров и 4 члена экипажа.

Продолжение истории 37 лет спустя

Рейс 914 появился вновь в 1992 году. По данным журналистов, он подлетел к аэропорту Каракаса. Когда самолет заходил на посадку, пилоты связались с диспетчерами. Те сообщили им об отклонении от курса, но разрешили приземлиться на ВПП для дозаправки. Когда службы выяснили, что это — тот самый пропавший рейс, они подъехали к нему, чтобы эвакуировать пассажиров. Однако пилот не стал открывать двери и после дозаправки жестом показал, что не будет выходить из самолета, а после вновь взлетел.

В качестве подтверждения в аэропорту Каракаса показали календарь, который датируется 1955 годом. Якобы его пилоты выронили из своей кабины перед отлетом. Очевидцы же говорили, что у пассажиров, сидевших у окон, лица были искажены гримасами ужаса.

Реальность или журналистская утка

Скептики выяснили, что историю о пропавшем рейсе опубликовала американская газета, известная своими фейками. Кроме того, за два года до громкого возвращения самолета в Каракас, была опубликована подобная статья. Тогда сенсация говорила о том, что пропавший самолет вернулся на землю спустя 35 лет. До сих пор не представляется возможности выяснить, существовал ли на самом деле этот пропавший рейс, и возвращался ли он на землю.

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