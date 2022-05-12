5 странных вещей, упавших с неба

Осадками в виде дождя, снега или даже града никого не удивишь. Но иногда с неба на землю падают совершенно неожиданные вещи. Читайте о них в материале «Рамблера».
«Дожди» из лягушек известны еще с античных времен. Явление это редкое, но изредка случающееся. Специалисты объясняют такие «дожди» тем, что животных поднимает с земли сильный ветер и переносит на большие расстояния. Чаще всего это происходит после торнадо, смерчей или штормов. Лягушек (и других мелких животных) порыв ветра поднимает в воздух, а когда поток становится более слабым, они падают на землю.
Сильные порывы ветра могут сорвать с мест обитания и пауков. Так случилось в Бразилии, когда паутины с их обитателями были подхвачены сильным ветром и отправлены в свободный полет, который в итоге завершился «паучьим дождем».
Торнадо, вытянувший воду из пруда, расположенного неподалеку от поля для гольфа, стал виновником дождя из мячей для гольфа. Утонувшие в водоеме мячи поднялись в воздух и упали с неба в другом месте, как только торнадо успокоился.
Жителям города Бурже во Франции и Чикаго в США повезло в разные годы попасть под настоящий «денежный дождь». С неба на землю неожиданно стали падать франки (во Франции) и доллары (в США). Подобные «ливни» были зафиксированы и в Великобритании. Причины падения денег с неба во всех случаях были разными.
В 1876 году в Кентукки (США) на землю начали падать странные куски, похожие на мясо. Отважившиеся попробовать «манну небесную» два жителя подтвердили, что по вкусу «осадки» похожи на баранину или конину (тут версии очевидцев разнятся). Странные куски отдали на экспертизу, результаты которой подтвердили, что это конина или мясо жеребенка. Исследователи высказали предположение, что над городом пролетала стая грифов-падальщиков, державших в руках куски мяса. Одна из птиц случайно выпустила из когтей добычу, а все другие последовали ее примеру. Так на землю и пролился «мясной дождь».