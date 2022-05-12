5 странных вещей, упавших с неба

Осадками в виде дождя, снега или даже града никого не удивишь. Но иногда с неба на землю падают совершенно неожиданные вещи. Читайте о них в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Лягушки

«Дожди» из лягушек известны еще с античных времен. Явление это редкое, но изредка случающееся. Специалисты объясняют такие «дожди» тем, что животных поднимает с земли сильный ветер и переносит на большие расстояния. Чаще всего это происходит после торнадо, смерчей или штормов. Лягушек (и других мелких животных) порыв ветра поднимает в воздух, а когда поток становится более слабым, они падают на землю.

Пауки

Сильные порывы ветра могут сорвать с мест обитания и пауков. Так случилось в Бразилии, когда паутины с их обитателями были подхвачены сильным ветром и отправлены в свободный полет, который в итоге завершился «паучьим дождем».

Мячи для гольфа

Торнадо, вытянувший воду из пруда, расположенного неподалеку от поля для гольфа, стал виновником дождя из мячей для гольфа. Утонувшие в водоеме мячи поднялись в воздух и упали с неба в другом месте, как только торнадо успокоился.

Деньги

Жителям города Бурже во Франции и Чикаго в США повезло в разные годы попасть под настоящий «денежный дождь». С неба на землю неожиданно стали падать франки (во Франции) и доллары (в США). Подобные «ливни» были зафиксированы и в Великобритании. Причины падения денег с неба во всех случаях были разными.

Мясо