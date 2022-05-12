Почему Караваджо сбежал на Мальту и просил помилования

В биографии итальянца Микеланджело Караваджо есть место не только дням славы и успеха, но и более скорбным и постыдным страницам. Почему художнику пришлось сбежать на Мальту и просить прощения у Папы Римского – читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Jean-Pol GRANDMONT/wikimedia.org Jean-Pol GRANDMONT/wikimedia.org

Караваджо обожал писать с натуры. Чаще всего, в качестве натурщиц к нему приходили женщины. Одна из них – молодая монахиня Лючия – пришла к художнику моделью с одобрения приора. Караваджо начал писать ее портрет, попросив девушку снять белую косынку с головы и распустить волосы. А однажды он уговорил Лючию слегка обнажить плечо. Именно в этот момент на пороге комнаты появился брат девушки – Рануччо Томассони. Лючия убежала, Рануччо повредил клинком портрет. На этом ссора иссякла, чтобы возобновиться вновь некоторое время спустя.

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Днем 29 мая 1606 года на одной из площадок для игры в мяч на Кампо Марцио судьба вновь свела Караваджо с Томассони. Рануччо посчитал партию выигранной. Он потребовал от Микеланджело десять скудо за проигрыш. Спор итальянцев перерос в драку, в которую ввязались и некоторые болельщики игроков. В результате Томассони ранили смертельно, Караваджо получил удар по голове, но остался жив – друзья художника спешно увели его под руки с места происшествия и спрятали. Врача вызывать не стали, боялись полиции. Кровь останавливали подручными средствами, а рану обрабатывали спиртом. По словам некоторых очевидцев, Караваджо драться толком не умел и практически в агонии ударил соперника в пах.

Уже на следующий день в местной “газете” (в те времена они напоминали информационные листки) появилось сообщение о происшествии. Светлую память объявили сыну бывшего полковника гарнизона крепости Сант-Анджело Рануччо Томассони. Имя убийцы тоже было названо. И у многих не укладывалось в голове: как прославленный художник, автор многих картин на религиозные сюжеты, мог смертельно ранить кого бы то ни было.

Государь Павел V объявил художника “вне закона”. А это значило, что любой человек, повстречавший его на территории Папского государства, мог убить Караваджо и даже рассчитывать на вознаграждение. Художнику пришлось пуститься в бега. Он покинул Рим, чтобы никогда больше его не увидеть.

Одним из пристанищ художника стала Мальта. Караваджо даже сумел стать кавалером Мальтийского ордена. На Мальте художник за короткое время создал великолепную и страшную картину “Усекновение главы Иоанна Крестителя” по заказу магистра Виньякура, чей герб помещен на раме. Однако уже в 1608 году Караваджо вновь нарушил закон (ворвался нетрезвым в компании рыцарей в дом члена суда чести) и даже попал в мальтийскую тюрьму. Согласно легенде, бывшие клиенты помогли ему сбежать в Сиракузы. Там он подружился с Марио Миннити, который стал моделью для картины “Юноша с лютней” – одной из главных в галерее Караваджо.