Опубликовано первое фото черной дыры в центре Млечного пути

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) опубликовали первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь, где расположена планета Земля. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили на пресс-конференции, посвященной открытию.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Еще в конце XX века ученые предположили, что в этом месте существует черная дыра. Тогда астрономы зарегистрировали необычное движение звезд вокруг предполагаемого объекта. За это открытие в 2020 году была присуждена Нобелевская премия.