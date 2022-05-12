Опубликовано первое фото черной дыры в центре Млечного пути

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) опубликовали первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь, где расположена планета Земля. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили на пресс-конференции, посвященной открытию.
Еще в конце XX века ученые предположили, что в этом месте существует черная дыра. Тогда астрономы зарегистрировали необычное движение звезд вокруг предполагаемого объекта. За это открытие в 2020 году была присуждена Нобелевская премия.
Сделать фотографию черной дыры удалось с помощью глобальной сети радио- и миллиметровых обсерваторий «Телескоп горизонта событий». Черная дыра располагается на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Стрелец А, сообщает Lenta.ru. Наблюдения за этим космическим участком происходили еще в 2017 году, однако около пяти лет ушло на обработку полученных данных.