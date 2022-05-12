Расстроенная официантка получила почти $1 тыс. чаевых от щедрой пары

В Род-Айленде, США, расстроенная утренними хлопотами с детьми официантка получила почти тысячу долларов чаевых от щедрой пары незнакомых клиентов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дженнифер Вернансио рассказала, что работает в ресторане The Big Cheese & Pub три года. В один из дней перед сменой она не могла найти няню для своего трехлетнего сына, и поэтому опаздывала на работу. Руководитель посоветовал ей решить семейные вопросы, а затем приехать на смену, как только она освободится. В итоге Вернансио дождалась возвращения старшей дочери из школы и оставила ее с младшим братом.

Сумбурное начало дня заставило женщину испытать стресс, поэтому, когда она приехала на работу, она все еще переживала. Все изменилось, когда пара посетителей перед уходом из ресторана оставила ей чаевые в размере 810 долларов (53,3 тысячи рублей).

По словам Вернансио, мужчина и женщина пообедали на 48,17 доллара (три тысячи рублей). Перед уходом мужчина пожелал официантке хорошего дня и ушел. Тогда американка подошла к столу, чтобы убраться, и увидела чек. «Джентльмену и его жене, которые оставили такие щедрые чаевые, я просто хочу сказать большое спасибо. Это очень много значит», — призналась Вернансио.