Девушка купила поношенную обувь и нашла в ней тайник

Блогерша с никнеймом @laika0123 купила в интернете поношенную обувь и нашла в ней тайник с деньгами. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание Indy100.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что приобрела ботинки на сайте онлайн-ретейлера подержанной одежды Depop. В результате осмотра одного из них пользовательница сети обнаружила трещину на подошве, в которой заметила толстый конверт. Когда покупательница извлекла данную находку, то увидела внутри пачку банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов (около 1600 рублей). При этом блогерша продемонстрировала на камеру покупку и содержимое тайного хранилища.

Ролик @laika0123, которая сомневалась в том, как ей поступить с купюрами, набрал более 620 тысяч просмотров. В свою очередь, юзеры размышляли, как внутри обуви могли оказаться деньги. Так, некоторые предположили, что они предназначались для покупки наркотических средств. Однако девушка опровергла эту догадку, сказав, что на конверте была подпись.