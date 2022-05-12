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48 минут назад

Мужчина нашел на берегу моря существо, удивившее своим видом соцсети

Газета.Ru

Житель Ирландии нашел на берегу существо, удивившее его своим видом, пишет Mirror.

Мужчина нашел на берегу моря необычное существо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Желая узнать, на что он наткнулся, мужчина опубликовал фото находки в сети, но лишь запутал пользователей. Как объяснил ирландец, морской житель, которого он еще никогда не видел, напомнил ему длинного червя.

Зрители, глядя на фото, тоже не смогли точно определить вид животного, предлагая различные варианты: от фантастических существ до деталей от корабля. Впрочем, специалисты в комментариях объяснили, что мужчина нашел рыбу-иглу.

Этот вид тесно связан с морскими коньками и обитает вдоль западного побережья Великобритании. Взрослые особи вырастают до 45 сантиметров и весят около 140 граммов.

"Вы правы! Только что посмотрел - выглядит идентично. Спасибо за вашу помощь. Я мало знаю о морской биологии и очень ценю это",

- поблагодарил людей автор фото.

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