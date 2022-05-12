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3 часа назад

Тюменские ученые выпустили на свободу трех краснокнижных летучих мышей

Lenta.ru

Ученые Тюменского государственного медуниверситета после зимовки выпустили трех летучих мышей на свободу в сквере Моисеенко 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает издание «Тюменская линия».

Ученые выпустили на свободу трех краснокнижных летучих мышей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В самостоятельную жизнь летучих мышей отправила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф лечебного факультета медвуза Мария Орлова.

Как уточняет «Тюменская линия,» особи принадлежат виду двухцветный кожан и встречаются преимущественно в городской местности. Этот вид летучих мышей является охраняемой группой и находится в Красной книге.

Истории,Мария Орлова,
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