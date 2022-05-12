Ученые выпустили на свободу трех краснокнижных летучих мышей

Ученые Тюменского государственного медуниверситета после зимовки выпустили трех летучих мышей на свободу в сквере Моисеенко 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает издание «Тюменская линия».

В самостоятельную жизнь летучих мышей отправила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф лечебного факультета медвуза Мария Орлова.