Не знавшая о беременности официантка родила после смены

Жительница английского города Базилдон, графство Эссекс, не знала о беременности и внезапно родила дочь после работы. Ее историю публикует The Sun.

В мае 2019 года Джоди-Мари Эш, которой тогда было 18 лет, работала официанткой и не планировала становиться матерью. Британка курила, выпивала и принимала противозачаточные таблетки. Правда, как признается Эш, иногда она про них забывала.

К концу одной из восьмичасовых смен официантка почувствовала сильную боль в животе и спине и была срочно доставлена в больницу. В дороге врачи неожиданно выяснили, что Эш рожает, и уже через час на свет появилась девочка, которую она назвала Скайлой. По словам британки, она не чувствовала, что беременна: у нее не появилось живота, и она несколько раз делала тесты на беременность, которые показывали отрицательный результат.