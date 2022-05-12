В Грузии найдены артефакты времен аргонавтов

Группа археологов, состоящая их грузинских и польских ученых, при раскопках в городе Кутаиси (край Имерети) нашла древнюю утварь времен аргонавтов, которая датируется XIV-XII веками до нашей эры, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Грузии.

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Исследователи обнаружили посуду, материал, который использовался для отливки известных колхидских топоров, импортированные из античного мира вещи, так называемые экологические артефакты, древнегреческие предметы, указывающие на существование торговой системы между греческой цивилизацией и Южным Кавказом и другие экспонаты.