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1 час назад

В Грузии найдены артефакты времен аргонавтов

Мир24

Группа археологов, состоящая их грузинских и польских ученых, при раскопках в городе Кутаиси (край Имерети) нашла древнюю утварь времен аргонавтов, которая датируется XIV-XII веками до нашей эры, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Грузии.

В Грузии найдены артефакты времен аргонавтов
Фото: Мир24Мир24

Исследователи обнаружили посуду, материал, который использовался для отливки известных колхидских топоров, импортированные из античного мира вещи, так называемые экологические артефакты, древнегреческие предметы, указывающие на существование торговой системы между греческой цивилизацией и Южным Кавказом и другие экспонаты.

Артефакты осмотрела президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с рабочим визитом в крае Имерети. Последние несколько лет под ее патронатом в Кутаиси ведутся раскопки.

Истории,Саломе Зурабишвили,
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