Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
4 часа назад

Россияне раскрыли мечту советских мальчиков

Мослента

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» раскрыли в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» мечту каждого советского мальчика. Во времена СССР детям хотелось играть в машинки на пульте управления.

Россияне раскрыли мечту советских мальчиков
Фото: МослентаМослента

Под фото с изображением радиоуправляемого танка фолловеры поделились своими детскими воспоминаниями.

«Все, что работало с пульта, в то время было дорого», «Не каждая семья могла покупать ребенку такие игрушки», «Это вообще из области фантастики!», «Он был настолько редким и недосягаемым, что я только сегодня его увидел», — написали юзеры.

Некоторые юзеры отметили, что у них были похожие игрушки. Счастливые обладатели машинок на пульте управления вспомнили БТР, луноход, бульдозер и подводную лодку. Нашлись среди подписчиков и те, у кого был ровно такой же радиоуправляемый танк.

«Был такой, резиновыми или пластмассовыми (точно уже не помню) снарядами стрелял по солдатикам», «У меня радиоуправляемый был. На время первой половины 80-х стоил аж 20 рублей», «Крутейшая игрушка. У моего брата была. Стоила 25 рублей. Я ему так завидовал», «Мне в детстве подарили попроще — за семь рублей. Гусеницы были резиновые и ездил только назад и вперед», — рассказали фолловеры.

Истории,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители