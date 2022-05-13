Россияне раскрыли мечту советских мальчиков

«Был такой, резиновыми или пластмассовыми (точно уже не помню) снарядами стрелял по солдатикам», «У меня радиоуправляемый был. На время первой половины 80-х стоил аж 20 рублей», «Крутейшая игрушка. У моего брата была. Стоила 25 рублей. Я ему так завидовал», «Мне в детстве подарили попроще — за семь рублей. Гусеницы были резиновые и ездил только назад и вперед», — рассказали фолловеры.