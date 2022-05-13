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3 часа назад

Любитель математики разбогател на 38 миллионов рублей благодаря числу Пи

Lenta.ru

Любитель математики из американского города Роли, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею благодаря числу Пи. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Любитель математики разбогател на 38 миллионов рублей благодаря числу Пи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летний бармен Джонатан Руби, который любит математику, приобрел лотерейный билет за один доллар (65 рублей) и вписал в него последовательность, с которой начинается число Пи: 3, 14, 15, 31 и 41.

В результате мужчина стал одним из трех победителей и разбогател на 578,8 тысячи долларов (38 миллионов рублей). Он пояснил, что число Пи, которое помогло ему выиграть, регулярно появляется в его жизни. «Я постоянно видел это число, поэтому карма подсказала мне использовать его», — сказал мужчина.

Американец уточнил, что число 314 было даже в адресе, по которому он жил в детстве.

После уплаты налогов размер выигрыша составил 137 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей). Мужчина планирует оплатить счета, а оставшиеся деньги отложить на пенсию.

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