Пятница 13-е: мистический день или глупое суеверие

Верить, что в пятницу 13-го числа наверняка случится нечто неприятное, стали относительно недавно, на рубеже XIX—XX веков. А родился этот страх из двух древних суеверий. В старину люди считали, что пятница – самый неблагоприятный день недели. Да и числа 13 тоже побаивались. Чтобы не искушать судьбу, люди придумали целый список правил для пятницы 13-го. Что в него вошло – расскажет “Рамблер”.

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Темные начала

Видео дня

Считается, что все начинания в пятницу 13-го обречены на неудачу. Заключенный брак развалится, операция обернется осложнениями, посаженные растения завянут или не будут плодоносить, а крупная покупка не принесет радости.

Кстати, сами хирурги стараются не назначать на пятницу 13-го сложных операций, чтобы не повышать риск неудачи вдвое.

В дальнее путешествие тоже стараются отправляться или накануне, или днем позже. Поскольку люди верят, что дорога, начатая в пятницу 13-го, будет тяжелой, а путник вовсе рискует потеряться или заболеть.

Также не рекомендуется устраиваться на работу в этот день или заключать сделки. Новое место не принесет радости, а соглашение – ожидаемого успеха.

Бытовые привычки

Беду можно навлечь на свой дом, если в сакральный день вы решите помыться, подстричь ногти или волосы, одолжить кому-то деньги или пригласить гостей для шумного праздника. Перееданий и алкогольных возлияний в пятницу 13-го тоже лучше избегать.

Современники считают, что в этот день активизируются компьютерные вирусы, поэтому по возможности лучше отказаться от использования смартфонов и ПК. И у них есть фактологические основания для этого опасения. Так в 1988 году случилась эпидемия разрушительного компьютерного вируса Jerusalem, который активировался в пятницу 13 мая 1988 года.

Нужно сесть за руль? Будьте внимательны вдвойне, ведь именно в пятницу 13-го происходит много серьезных автомобильных аварий (британские ученые даже собрали соответствующую статистику).

Если вы отправились по делам пешком, но попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым. А лучше вообще не покидайте жилище в этот день, считают суеверные люди. Целее будете.

Психологическая ловушка

Магическое мышление очень удобно. Оно позволяет оправдать неудачи и пережить события, ход которых кажется неестественным и необъяснимым. И вера в то, что пятница 13-го числа не принесет ничего хорошего, закрепилась в том числе благодаря ему.

Однако для некоторых особенно мнительных людей этот день превращается в ад, ведь они всюду ждут подвоха. Сталкиваясь с такими пациентами, американский психолог Дональд Досси придумал этому страху название – параскаведекатриафобия (сочетание греческих слов “пятница” и “тринадцать”). Оно обозначает парадоксальную боязнь пятницы 13-го. Вот только бороться с этой фобией можно. Но придется в корне изменить отношение к “сакральному” дню.