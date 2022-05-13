Женщина купила в интернете обувь и нашла внутри деньги

Жительница Малайзии купила в интернете поддержанную обувь и нашла внутри ботинок деньги, пишет Independent.
По словам женщины, она пока не решила, что делать с этой суммой. Как рассказала женщина, когда ботинки оказались в ее руках, она заметила в одной из подошв трещину. Рассмотрев повреждение, покупательница обратила внимание, что внутри обуви что-то спрятано. Оказалось, там был небольшой конверт, забитый купюрами, сложенными вдвое.
Малазийка поделилась этой новостью с подписчиками в соцсетях и спросила у людей, что делать с деньгами. Зрители позавидовали ее удаче и посоветовали отнести находку в банк или потратить все на себя. Другие комментаторы рекомендовали женщине связаться с продавцом.
"Почему деньги вообще спрятали там?" - удивлялись остальные участники обсуждения.