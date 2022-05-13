Женщина купила в интернете обувь и нашла внутри деньги

По словам женщины, она пока не решила, что делать с этой суммой. Как рассказала женщина, когда ботинки оказались в ее руках, она заметила в одной из подошв трещину. Рассмотрев повреждение, покупательница обратила внимание, что внутри обуви что-то спрятано. Оказалось, там был небольшой конверт, забитый купюрами, сложенными вдвое.