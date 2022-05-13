Приметы 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого

Православные в этот день чтят память Иакова Заведеева, оттого и название дня Яков Теплый. А теплый, потому что по старому календарю этот день приходился на последний день апреля.

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В этот день запрещалось ходить на свидания, устраивать помолвку - с этого дня на Руси приостанавливали на месяц сватовство - отсюда пошла поговорка про свадьбы - "пожениться в мае - всю жизнь маяться". Обусловлено это было, вероятнее всего, тем, что к маю уже заканчивались запасы продовольствия и растрачивать последние на празднования свадеб было неразумно. К тому же наступало самое время для работы в поле - времени на гуляния не оставалось.

В такой день не советовалось надевать одежду красного или розового цвета - считалось, что это принесет разлад в любовные отношения. Помимо этого, не стоит 13 мая отправляться в поездку - путь будет сложным и с неприятностями. Таакже не стоит сегодня вспоминать о былом - потом будет трудно отделаться от воспоминаний о неприятных событиях.

Погодные приметы

Если вечером тепло и ночью безветренно, летом можно ждать тепла и хорошего урожая.

Если на восходе солнечно и ясно, лето будет теплым.

Пасмурное утро на Якова Теплого - июль и август будут дождливыми.