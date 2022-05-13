Преступница с ангельской внешностью: история Мэри Белл

Когда тело четырехлетнего Мартина Брауна было найдено в заброшенном доме, городок Ньюкасл встревожился. Но настоящая паника началась пару месяцев спустя: пропал еще один маленький мальчик. Больше живым его тоже никто не видел. Как это произошло и почему англичан шокировала новость о поимке убийцы, расскажет “Рамблер”.

Фото: Newcastle Libraries Newcastle Libraries

До 60-х годов некоторые районы Ньюкасла были застроены кирпичными двухэтажными коттеджами – таунхаусами, которые появились еще в XIX веке для рабочих. Но их решили снести, а людей, проживавших там – расселить. Среди заброшенных построек, подлежащих слому, часто играли местные дети.

В одном из таких домов и было найдено тело четырехлетнего мальчика. Полиция начала расследование. Новость о гибели малыша его тете принесла 11-летняя Мэри Белл. Она привела убитую горем женщину к месту преступления. Мэри вместе с подругой повторяла одну и ту же версию: Мартина опоили снотворным неизвестные мальчишки, а потом избили. Полицейские же пришли к выводу, что ребенок по случайности выпил лекарство, от чего погиб. Версия детей их не устроила ввиду отсутствия следов избиения на теле Мартина.

В день похорон маленькая Мэри пришла в дом Мартина, чтобы взглянуть на несчастного мальчика. Мать ребенка захлопнула дверь перед носом милой, но назойливой и чрезмерно любопытной девочки.

Несколько недель спустя некто ворвался в детский сад, устроил там погром и оставил на стенах чернилами четыре послания с грамматическими ошибками. В некоторых из них упоминалось убийство Мартина. Полиция сочла этот случай эпизодом детского хулиганства, дело заводить не стали.

Город встревожился вновь, когда 31 июля 1968 года было найдено тело трехлетнего Брайана Хоу на пустыре у Скотсвуд-роуд. Судмедэксперт заключил, что ребенок умер от асфиксии. К этому времени было известно полиции (но не предавалось огласке), что с первым мальчиком расправились так же.

После этого происшествия полиция наконец-то начала расследование, в ходе которого опросили более тысячи детей. В поисках преступника участвовали не менее ста детективов. Показания двух девочек – Нормы Белл и Мэри Белл (однофамилиц) – вызывали больше всего подозрений. Каждую допрашивали неоднократно. В итоге девочки обвинили друг друга в гибели Брайана. А 5 августа 1968 года свидетельницы обрели статус подозреваемых.

Матерью Мэри была 16-летняя секс-работница Бетти Белл. Она не испытывала теплых чувств к дочери, но в приют ребенка отдавать не стала. Семья жила в депрессивном районе Скотсвуда. Помимо Мэри у Бетти было еще три ребенка. Но в отличие от них девочка была нежеланной. Мать пыталась извести дочь. Давала ей снотворное под видом конфет, а однажды вовсе выбросила из окна первого этажа. До этого Бетти пыталась продать Мэри психически нездоровой женщине, которая не могла иметь детей.

Несмотря на все это внешне Мэри казалась очень милым ребенком, хотя и со странностями. Иногда девочка впадала в ярость и в этом состоянии могла ударить сверстника. У Мэри часто менялось настроение. Из-за этого с девочкой не хотели дружить. Единственной приятельницей Мэри стала 13-летняя Норма Белл, живущая по соседству.

Пока взрослые пытались найти виновного в гибели детей, он все время был рядом. Мэри неоднократно хвасталась, что лишила жизни Мартина. Она нарисовала сцену убийства на уроке в классе. Но учительница не придала этому значения. Решила, что у Мэри просто слишком богатая фантазия.

17 декабря 1968 года Норму оправдали, а Мэри осудили на бессрочное пожизненное заключение с возможностью вернуться в общество, когда это станет возможным. Смягчающим обстоятельством для нее стало обнаружение психиатрического заболевания.

Проведя восемь лет в учреждениях для молодых правонарушителей, она перешла в тюрьму “с минимальным надзором” Мур-Корт, откуда попыталась сбежать в 1977 году. Но ее поймали несколько дней спустя.

В 1980 году 23-летнюю Мэри освободили. Из тюрьмы она вышла с новым именем и пакетом документов.