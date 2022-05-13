Российский рыбак нашел рыбу-лягушку с голубыми глазами

Российский рыбак Валерий Артемьев с Сахалина нашел на побережье Курил странное существо с голубыми глазами. Об этом сообщает KP.RU.
Артемьев разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором показал черную желеобразную рыбу с присоской на брюшке и яркими глазами. Подписчики мужчины предположили, что это рыба-лягушка семейства пинароговых. «Чудик какой-то!» —прокомментировали находку пользователи сети.
По информации KP.RU, найденная рыба является представителем вида голых круглоперов.
«У голого круглопера голубые глаза. Также ее называют рыба-лягушка. Для аборигенов Камчатки — это прямо лакомство. Опасности она никакой не представляет и не является хищником»,
— объяснил блогер Борис Рябченков в беседе со СМИ.