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45 минут назад

В комиксах Marvel появится трансгендерная супергероиня Эскападе

Москва24

Новая трансгендерная супергероиня по имени Эскападе появится в комиксах Marvel, сообщает издание ComicBook.

В комиксах Marvel появится трансгендерная супергероиня
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Героиня Шела Секстон, известная как Эскападе, способна мгновенно меняться физическим местоположением обмениваться имуществом, ситуациями, навыками, сверхспособностями с другим человеком.

Уточняется, что рассказ персонажа займет 20 страниц в предстоящем выпуске "Marvel Voices: Pride #1".

Согласно сюжету, Эскападе с другом Морганом оказываются во вселенной Marvel в качестве профессиональных воров, обкрадывая коррумпированные, преступные организации. Затем героиня встретится с Эммой Фрост, которая окажет на нее большое влияние.

По словам создателей рассказа, Эскападе вернется на страницы комикса в сюжетной арке "Новые мутанты". Продажи комикса планируется начать в конце июня.

В феврале сообщалось о запуске Marvel в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" (Wild Cards).

Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисовать будет Майк Хоторн. Ранее он работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" и так далее.

Истории,Майк Хоторн,Эмма Фрост,Джордж Мартин,
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