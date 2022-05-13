Чем уж отличается от гадюки: разбираемся раз и навсегда

С наступлением весны и тепла многие чаще выбираются на природу. Однако самый идиллический уикенд может подпортить встреча с пресмыкающимися. И если ужи не представляют опасности, то с гадюками лучше не пересекаться. Как отличить их друг от друга, разобрался “Рамблер”.
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Ужи
Чаще всего ужей можно встретить в местах, где пригревает солнце, на болотах, влажных лугах и берегу пресных водоемов.
Особенности внешности этих змей:
- два ярких пятнышка по бокам овальной головы (у водных особей есть темная отметина в виде буквы V при переходе от головы к туловищу);
- округлые зрачки (если вы успеете их рассмотреть, ведь ужи очень пугливы);
- ряд мелких зубов;
- длинное тело (по некоторым данным, эта рептилия может вырасти до полутора метров);
- переход от туловища к голове незаметный;
- длинный, постепенно сужающийся хвост.
Если уж чувствует опасность, он шипит, может делать выпады в сторону угрозы. Иногда – притворяется мертвым или выделает зловонную жидкость.
Гадюки
В отличие от ужей гадюки предпочитают более укромные места, но в этом и кроется опасность. Например, часто их можно обнаружить в поленнице для дров или куче компоста, а также на болотах, берегах озер, ручьев и рек, в полях и смешанных лесах.
Как выглядит гадюка:
- голова напоминает по форме треугольник;
- зрачки вертикальные;
- есть клыки;
- менее плавный переход от головы к туловищу;
- тело плотное, короткое (относительно того же ужа) – до 70-100 см в длину;
- на спинке гадюки можно увидеть зигзагообразный рисунок из темных ромбов (свойственно не всем видам);
- эта рептилия может быть бурой, черной, серой, с медным или красноватым оттенком;
- на ее брюхе (серого, черного или коричневого цвета) часто видны белые точки или пятна;
- хвост и голова заметно уже тела.
Гадюка в ответ на угрозу шипит, бросается на потенциально опасный объект и сворачивается в клубок.
Если вас укусила гадюка, не стоит паниковать. Вам нужен следующий алгоритм действий:
- принять антигистаминные средства по инструкции;
- наложить давящую повязку на место укуса;
- пить много чистой воды;
- уменьшить нагрузку на пораненную конечность;
- обратиться к врачу.