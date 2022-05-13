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38 минут назад

Чем уж отличается от гадюки: разбираемся раз и навсегда

Мира Маркина

С наступлением весны и тепла многие чаще выбираются на природу. Однако самый идиллический уикенд может подпортить встреча с пресмыкающимися. И если ужи не представляют опасности, то с гадюками лучше не пересекаться. Как отличить их друг от друга, разобрался “Рамблер”.

Чем уж отличается от гадюки: разбираемся раз и навсегда
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ужи

Чаще всего ужей можно встретить в местах, где пригревает солнце, на болотах, влажных лугах и берегу пресных водоемов.

Особенности внешности этих змей:
  • два ярких пятнышка по бокам овальной головы (у водных особей есть темная отметина в виде буквы V при переходе от головы к туловищу);
  • округлые зрачки (если вы успеете их рассмотреть, ведь ужи очень пугливы);
  • ряд мелких зубов;
  • длинное тело (по некоторым данным, эта рептилия может вырасти до полутора метров);
  • переход от туловища к голове незаметный;
  • длинный, постепенно сужающийся хвост.

Если уж чувствует опасность, он шипит, может делать выпады в сторону угрозы. Иногда – притворяется мертвым или выделает зловонную жидкость.

Гадюки

В отличие от ужей гадюки предпочитают более укромные места, но в этом и кроется опасность. Например, часто их можно обнаружить в поленнице для дров или куче компоста, а также на болотах, берегах озер, ручьев и рек, в полях и смешанных лесах.

Как выглядит гадюка:
  • голова напоминает по форме треугольник;
  • зрачки вертикальные;
  • есть клыки;
  • менее плавный переход от головы к туловищу;
  • тело плотное, короткое (относительно того же ужа) – до 70-100 см в длину;
  • на спинке гадюки можно увидеть зигзагообразный рисунок из темных ромбов (свойственно не всем видам);
  • эта рептилия может быть бурой, черной, серой, с медным или красноватым оттенком;
  • на ее брюхе (серого, черного или коричневого цвета) часто видны белые точки или пятна;
  • хвост и голова заметно уже тела.

Гадюка в ответ на угрозу шипит, бросается на потенциально опасный объект и сворачивается в клубок.

Если вас укусила гадюка, не стоит паниковать. Вам нужен следующий алгоритм действий:
  1. принять антигистаминные средства по инструкции;
  2. наложить давящую повязку на место укуса;
  3. пить много чистой воды;
  4. уменьшить нагрузку на пораненную конечность;
  5. обратиться к врачу.
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