Чем западные дома отличаются от российских

Существует множество мифов о том, как и из чего строят западные дома. Руководитель отдела экспортных продаж Estima Массимо Пьеротти рассказал «Рамблеру» об особенностях жилой застройки в США и европейских странах.

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По словам эксперта, особенности таких застроек имеют свои плюсы и минусы. Из положительных аспектов можно выделить экологически устойчивое строительство с низким энергопотреблением. Отсюда же вытекает минус – эти проекты предполагают достаточные большие затраты для застройщика. Важно также знать, что все проекты должны быть санкционированы, и не должны нарушать правила уважения ландшафта и исторического контекста. Особенно это правило касается европейских стран.

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Существует распространенное заблуждение о том, что в Европе все мерзнут в домах. По словам Массимо Пьеротти, это не совсем верно, поскольку прежде всего важно обращать внимание на климат конкретной страны, о которой идет речь. Также играют роль действия властей и населения при разной погоде. Например, в Италии и многих европейских странах электричество очень дорогое, и жители экономно подходят к его использованию. К примеру, во многих странах принято выключать воду во время чистки зубов или мытья посуды, а также распространены общие прачечные. В целях экономии электроэнергии для освещения чаще всего используются небольшие торшеры вместо привычных в России ярких люстр.

Еще одно из специфических явлений в Европе – это редкая внутренняя реконструкция старых зданий, особенно в туристических старинных городах. В таких строениях часто могут возникать проблемы с коммуникациями. Поэтому в довесок к красивому виду из окна вы можете получить небольшие жилищные проблемы.

«Если вы живете в большом городе, например, в Милане, то скорее всего вы возьмете себе небольшую квартиру в доме – тут Россия и Европа похожи, но многие европейцы предпочитают жизнь в пригороде, в собственном доме с садом и огородом», – отмечает Массимо Пьеротти.