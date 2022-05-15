Россияне обсудили школьные пеналы советских времен

«Пенал, который в те годы был у каждого школьника. Служил верой и правдой три школьных года. Мой отец в 1975 году служил в Грузии и прислал мне его в подарок. У одноклассников были такие же, но мой был с грузинским алфавитом! Поэтому все рассматривали его, как экзотику!» — поделилась рассказчица.