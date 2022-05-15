Россияне обсудили школьные пеналы советских времен

В группе «СССР — Вспомним все» в социальной сети «ВКонтакте» россиянка опубликовала фото своего школьного пенала. В комментариях пользователи вспомнили и обсудили аналогичные аксессуары советских времен.
«Пенал, который в те годы был у каждого школьника. Служил верой и правдой три школьных года. Мой отец в 1975 году служил в Грузии и прислал мне его в подарок. У одноклассников были такие же, но мой был с грузинским алфавитом! Поэтому все рассматривали его, как экзотику!» — поделилась рассказчица.
«У меня другие были: деревянный с нарисованными на нем курочками и пластмассовый, с крышкой-линейкой. Но такие, как у вас, тоже видела в классе», — отреагировала на запись одна из подписчиц интернет сообщества.
«У половины моего класса тоже такие были!», «У меня был именно такой в начальных классах», «Да-а, грохотучий такой», — написали другие.
Еще один юзер рассказал, что ходил в школу с деревянным пеналом со сдвижной крышкой. «В 1964 году других не было», — объяснил он.