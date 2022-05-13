В Индии мужчина не сдержал обещание 100 женщинам жениться

В Индии задержан мужчина, который создал сотни разных аккаунтов на брачном сайте знакомств и под предлогом вступления в брак украл у женщин несколько миллионов рупий. Об этом сообщает портал NDTV.

Врач Индийского института медицинских наук подала заявление в полицию, в котором сообщила, что мужчина обещал жениться на ней, а после попросил занять 1,5 миллиона рупий и исчез. По словам женщины, "жених" представлялся сиротой, которому нужны деньги на развитие собственного бизнеса.