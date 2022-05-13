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2 часа назад

Друзья решили выпить по пиву и случайно уехали на Ибицу

Lenta.ru

Двое молодых людей из города Абердэр, Великобритания, пошли в бар, чтобы выпить по кружке пива, и случайно уехали за тысячу километров от дома. Об этом сообщает Express.

Друзья решили выпить по пиву и случайно уехали на Ибицу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дэн Эванс и Алекс Стаббс встретились и решили выпить по пинте пива. Находясь в баре, друзья внезапно приняли решение сесть на такси, доехать до аэропорта и улететь за границу. Они обнаружили, что на рейс до Майорки нет мест, поэтому купили билеты на Ибицу, где даже не бронировали отель.

Все выходные мужчины ходили по вечеринкам, после чего купили билеты до Лондона и вернулись домой.

«Гораздо сложнее было вернуться, но мы решили эту проблему и долетели до Лондона как раз вовремя, чтобы в понедельник успеть на работу. Это был шок, но это того стоило»,

— сказал Эванс.

Британцы опубликовали фотографии своего путешествия, но их устыдили пользователи соцсетей. «Какое безумие», — сыронизировал один из них. «Это постанова», — предположил другой. «Чего только люди не делают, чтобы привлечь внимание», — подчеркнул третий. У других пользователей вызвали подозрения аккаунты мужчин.

Тем не менее друзья не сожалеют о содеянном и готовы повторить приключение через несколько лет.

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