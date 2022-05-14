Старейший в мире вомбат живет в Японии

В зоопарке Сацукияма в японском городе Икеда живет вомбат Уэйн, возраст которого превышает 32 года. По человеческим меркам это более 100 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: pixabay.com pixabay.com

В детстве зверек был спасен из сумки его матери, которая попала в аварию на дороге в ноябре 1989 года. В дикой природе вомбаты живут около пяти лет, а в неволе их возраст может дойти до 20 лет. Сотрудники зоопарка утверждают, что долголетие Уэйна – уникальный случай.

Животное чувствует себя хорошо, за последние несколько лет вомбат ни разу не заболел. К сотрудникам зоопарка он относится хорошо, выходит к ним навстречу.

Чтобы облегчить жизнь «старичка», у него в вольере убрали ступеньки, а овощи для еды нарезают более мелкими кусочками.