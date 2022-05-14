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31 минуту назад

Что запрещено делать в день Еремея Запрягальника, 14 мая

Волгоградская правда

Сегодня православные волгоградцы чтят память пророка Иеремии.

Что запрещено делать в день Еремея Запрягальника, 14 мая
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Иеремия родился в шестом веке до Рождества Христова недалеко от Иерусалима. Он был сыном священника и решил следовать по его стопам. В 15 лет ему было видение, в котором Господь призвал его отказаться от мирской жизни. После этого он 23 года пророчествовал.

Когда он предсказал, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит иудеев, народ в страхе убил пророка. При этом предсказание исполнилось.

Запрягальником святого прозвали за то, что в это время шла последняя неделя пахоты. Начинались посевные работы.

В этот день не стоит решать финансовые проблемы.

Также нельзя покупать, готовить и есть рыбу.

Кроме того, 14 мая запрещено пересаживать комнатные цветы.

Наконец сегодня не нужно грустить, злиться и бездельничать.

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