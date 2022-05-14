Почему бегемот самое смертоносное животное в мире

Бегемоты кажутся неуклюжими и нерасторопными. Но на самом деле это одно из самых опасных животных, обитающих в Африке. "Рамблер" рассказывает, почему не стоит провоцировать бегемота и как себя вести при случайной встрече с ним.

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Раньше считалось, что ближайший родственник бегемота — это домашняя свинья. Но позже выяснилось, что у бегемотов гораздо больше общего с китами. Действительно раньше киты обитали в пресной воде. Бегемоты, как и киты, рожают и выкармливают своих детенышей под водой.

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Бегемот по своим размерам уступает только слонам, хотя иной самец гиппопотама может быть крупнее самки слона. Вес бегемота может достигать четырех тонн. И кстати, такой внушительный вес и объем не мешает бегать со скоростью 30 километров в час. Человеку точно не убежать.

Вообще-то бегемот вегетарианец и питается травой и фруктами, но это не мешает ему быть одним из самых опасных животных в Африке. В его пасти погибает больше людей, чем от крокодилов и львов. А все потому, что бегемоты очень агрессивные, особенно если рядом находятся их детеныши.

Чаще всего бегемоты нападают на людей в воде. Дело в том, что его сложно разглядеть, над поверхностью воды находятся только ноздри и глаза. Людям, находящимся в лодке, нужно быть предельно внимательными. Бегемоту не составит труда перекусить человека пополам — его пасть открывается на 180 градусов, а зубы загнуты внутрь так, что шансов вырваться практически нет. Единственный в истории случай — экскурсовода Пола Темплера бегемот просто выплюнул, а потом человеку вовремя оказали медицинскую помощь. Пол выжил, но лишился руки, и все равно считает, что ему крупно повезло.