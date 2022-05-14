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2 часа назад

Названы причины склонности кошек рано будить хозяев

Gismeteo

Основных причин того, почему кошка может будить рано утром своего хозяина, три, считают ученые.

Названы причины склонности кошек рано будить хозяев
Фото: GismeteoGismeteo

Во-первых, кошка может быть банально голодна. Если хозяин просыпается рано утром ради того, чтобы покормить свою любимицу, она запомнит это как удачный опыт и в последующем будет повторять столь несвоевременные запросы. Чтобы решить проблему, проверяйте, хватает ли пищи питомцу в течение дня.

Во-вторых, кошка может попросту не быть приучена к распорядку дня, так как в целом у нее в жизни, согласитесь, гораздо меньше дел, чем у вас. Ей не нужно ходить на работу, успевать делать домашние дела и т. д. При этом кошка ценит предсказуемость. Так что, если вы ее приучите питаться в удобное для вас время, спонтанные утренние побудки прекратятся.

Наконец, в-третьих, что отчасти вытекает из предыдущего пункта, кошке может не хватать дневных игр и других активностей. Обеспечьте ей равномерную трату энергии за счет таких занятий, и она, скорее всего, подстроится под ваш график сна.

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