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31 минуту назад

Расшифрованы тексты майя, скрытые на протяжении тысячелетий

Российская Газета

Исследователи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) расшифровывали загадочные иероглифы на сосуде, найденном при археологических раскопках.

Расшифрованы тексты майя, скрытые на протяжении тысячелетий
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщается на сайте INAH, речь идет о сосуде, обнаруженном археологами в рамках исследовательского проекта "Поезд майя". Этот поезд движется по Юкатану и совершает остановки, во время которых археологи проводят раскопки. Сосуд с иероглифами был обнаружен при археологических раскопках недалеко от города Макскану. Он находился внутри здания, возведенного в доиспанский период. Артефакт датируется позднеклассическим периодом (600-800 гг. н.э.).

Расшифровка иероглифов позволила установить, что в руки ученых попало целое повествование. Оно посвящено Чолому - исторической личности. Он относился к элите майя, его имя уже находили на артефактах в древнем городе Оккинтоке. Сообщается, что 11 глифических картушей контейнера указывают на то, что Чолом занимал должность саджала или восклицателя. Это был дворянин, чья работа заключалась в том, чтобы выкрикивать приказы правителя.

"Саджал - это тот, кто передает, - объясняет соавтор исследования археолог Илеана Анкона Арагон. - Они были не правителями, а дворянами, обученными писать и читать глифы, а также передавать вслух приказы аджау - правителя".

Ученые пока не установили, какую именно функцию выполнял сам сосуд, а также тарелка, найденная в "комплекте" с ним. Кстати, в Региональном музее антропологии Юкатана в Мериде хранится еще один сосуд, на котором также имеется именной глиф Чолома. Правда, в данном случае он был идентифицирован как уйлул, то есть "слушатель".

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