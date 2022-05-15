Открыт секрет появления первых на Земле фермеров

Швейцарские археологи из Бернского университета выяснили историю возникновения первых в мире фермеров. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в научном журнале Cell.

Фото: Rosng.ru Rosng.ru

Они выяснили, что это случилось 12,9 тысячи лет назад при Последнем ледниковом максимуме – первом серьёзном климатическом событии до нашей эры, при котором температура на нашей планете резко снизилась. Тогда произошло смешение двух групп охотников-собирателей, которые объединились друг с другом из-за резкого изменения климата.

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Оказалось, что эти люди проживали на территории современных Ближнего Востока и Европы. Такие выводы исследователи сделали на основе генетической информации, взятой из костей 15 ранее найденных древних людей. Образцы тканей учёные извлекли из скелетов, погребённых на территории Австрии, Германии, Греции, Турции и Сербии.

Исследователям также удалось с помощью этих данных восстановить полную картину зарождения сельского хозяйства в этих макрорегионах. После природной аномалии европейские охотники отправились на восток, где встретились со своими коллегами. Там они объединились в своего рода фермерское сообщество. Впоследствии их потомки решили вернуться на запад. Учёные доказали, что это и способствовало распространению земледелия по всей Европе.

Первый серьёзный опыт этой деятельности был зарегистрирован уже 11 тысяч лет назад в Плодородном полумесяце, одном из регионов на Ближнем Востоке. К тому времени местные жители уже перешли от кочевого к оседлому образу жизни. Они не только начали выращивать сельхозкультуры, но и занялись разведением животных.

Затем земледелие и животноводство пришли на запад Европы. Например, через две тысячи лет сельское хозяйство появилось в Греции, а ещё примерно через столько же — Великобритании и скандинавских странах. При этом глобальное похолодание вызвало сокращение популяции этих групп людей. Это и объясняет низкое генетическое разнообразие их потомков.

Старший автор исследования Лоран Эскоффье считает, что оно стало первой серьёзной попыткой продемонстрировать демографическое моделирование на основе древней ДНК. Он отметил, что глубокое сенквенирование (многократное секвенирование генома) каждого человека позволило получить более качественные и подробные данные об истории развития этих популяций, разделении их групп и расширении их территорий, а также времени этих изменений.