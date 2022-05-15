Что запрещено делать в день Бориса и Глеба — 15 мая

Князья-страстотерпцы были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году после смерти их отца началась междоусобная война, в ходе которой Бориса и Глеба убили. Считается, что это сделал их старший брат Святополк. Борис и Глеб являются первыми русскими святыми и покровителями Руси.