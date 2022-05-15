Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
4 часа назад

Что запрещено делать в день Бориса и Глеба, 15 мая

Волгоградская правда

Сегодня православные волгоградцы чтят память святых Бориса и Глеба.

Что запрещено делать в день Бориса и Глеба — 15 мая
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Князья-страстотерпцы были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году после смерти их отца началась междоусобная война, в ходе которой Бориса и Глеба убили. Считается, что это сделал их старший брат Святополк. Борис и Глеб являются первыми русскими святыми и покровителями Руси.

В этот день не стоит складывать деньги вместе с чеками и оставаться без купюр в кошельке.

Пришедшие внезапно деньги нужно тратить на благотворительность.

Наконец сегодня нельзя пересчитывать свои средства после захода солнца.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители