Что запрещено делать в день Бориса и Глеба — 15 мая

Сегодня православные волгоградцы чтят память святых Бориса и Глеба.
Князья-страстотерпцы были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году после смерти их отца началась междоусобная война, в ходе которой Бориса и Глеба убили. Считается, что это сделал их старший брат Святополк. Борис и Глеб являются первыми русскими святыми и покровителями Руси.
В этот день не стоит складывать деньги вместе с чеками и оставаться без купюр в кошельке.
Пришедшие внезапно деньги нужно тратить на благотворительность.
Наконец сегодня нельзя пересчитывать свои средства после захода солнца.