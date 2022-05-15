Как в 1942 году США боролись с пришельцами

Странный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе, через три месяца после вступления США во Вторую мировую войну в результате атаки на Перл-Харбор флота Японии. Так что же случилось в ту роковую ночь и причем тут инопланетяне, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Района №9» Кадр из фильма «Района №9»

В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года силы противовоздушной обороны начали вести заградительный огонь по неопознанным объектам в небе. Первоначально целью ПВО считались предполагаемые атакующие силы Японии, правда, выступая на пресс-конференции после случившегося, министр ВМС Франклин Нокс назвал произошедшее «ложной тревогой». Инцидент породил массу спекуляций и «сенсаций» в прессе того времени.

Журналисты подозревали сокрытие фактов, якобы существовало какое-то «таинственное молчание» и «некоторая цензура по данному вопросу». Сторонники же теории заговора и уфологи восприняли инцидент как доказательство посещения Земли внеземной цивилизации. По их мнению, на фотографиях тех событий, просочившихся в прессу, в свете прожекторов четко виден инопланетный корабль. Правда, как оказалось, опубликованный снимок был сильно отретуширован, что являлось обычной практикой того времени, предназначенной улучшить контрастность черно-белых фотографий.

При документировании инцидента в 1983 году Управление истории военно-воздушных сил США приписало происшествие «военной нервозности», которая, вероятно, было вызвана потерянным метеозондом и усугублено случайными вспышками и разрывами снарядов соседних батарей.