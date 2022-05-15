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1 час назад

Блогерша осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера

Lenta.ru

Блогерша из США осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Блогерша осталась с ненавистным тату после неудачной работы
Фото: TikTokTikTok

Юзерша с никнеймом alienjarz хотела тату на шее в виде тонкой нити с бантом, для чего отправилась в один из салонов города Рино. Увидев в зеркале получившийся результат, девушка расстроилась, поскольку узор на коже не соответствовал эскизу. Так, линии рисунка оказались кривыми, а сам он, по словам клиентки тату-студии, был исполнен неаккуратно. «Не могу поверить, что получила татуировку, которую теперь ненавижу», — высказалась она.

Также американка сообщила, что у мастера не было лицензии на выполнение татуировок крупных размеров, однако об этом она узнала лишь после сеанса. Автор ролика призналась, что не насторожилась даже тогда, когда специалист пренебрегла санитарными нормами.

Работа сотрудницы салона возмутила других пользователей сети, о чем они сообщили в комментариях под видео.

«Выглядит так, будто узор нарисовали ручкой», «Это сделал начинающий мастер? Я бы ушел и не заплатил», «Похоже на настоящую нитку», — писали юзеры.

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